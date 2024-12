Derby Elettrico alla Cavallerizza

Termina con Derby Elettrico il progetto di improvvisazione musicale elettro-acustica, ideato da Roberto Fabbi, stasera alle 20,30 alla Cavallerizza, nell’ambito del Reggio Parma Festival. I 15 partecipanti sono divisi in tre squadre guidate da Silvia Bolognesi, Francesco Giomi, Walter Prati, riconosciuti artisti dell’improvvisazione in diverse prassi e concezioni. Il Derby Elettrico funziona al contrario: un concerto – che di per sé è un rito – viene trattato come un gioco, senza un vincitore finale. Per informazioni e prenotazioni: https://reggioparmafestival.it/derby-elettrico