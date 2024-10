Dolo in piena, salvato un 34enne. Frana a Felina: famiglia evacuata

I guai del maltempo in montagna sono cominciati nella tarda serata di sabato a Civago con la richiesta di un giovane che, di rientro dal Rifugio Segheria, si è trovato in difficoltà in riva al Dolo in piena e alle 19,30 ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto il Soccorso Alpino Monte Cusna con due squadre. L’uomo, un 34enne residente a Reggio Emilia, aveva subito un trauma a una caviglia. L’uomo messo in sicurezza, è stato consegnato dai soccorritori all’ambulanza della Croce Verde di Villa Minozzo che ha provveduto al trasferimento all’ospedale Sant’Anna di Castelnuovo Monti per ricevere le cure necessarie. Intervento complesso che si è concluso alle 22.40 circa.

Nella giornata di ieri, flagellata dal maltempo, evacuato a Felina di Castelnovo Monti un nucleo famigliare composto da due persone da un’abitazione che, a causa di una frana, è stata decretata inagibile.

I due abitanti, marito e moglie, si sono trasferiti presso l’abitazione dei figli.

A causa di una frana è stata chiusa, prossimità del ponte Pianello a Castelnovo Monti, anche la strada provinciale Sp 108 che dal Pianello va verso Carnola (Castelnovo Monti) per uno smottamento con pericoloso crollo di massi e terriccio dalla scarpata di monte. A Canossa si è verificato un piccolo smottamento senza danni alle case isolate, persone o abitazioni.

Settimo Baisi