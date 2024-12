Giunta Emilia Romagna: ecco i nomi degli assessori scelti da de Pascale, chi sono

Bologna, 11 dicembre 2024 – La giunta di Michele de Pascale è realtà. Dopo una notte di trattative, call e telefonate, il governatore dell'Emilia-Romagna ha formalizzato la sua squadra, già anticipata dal Carlino.

Gli assessorati sono:

Michele de Pascale, presidente, con deleghe al contrasto al dissesto idrogeologico, Difesa del suolo e della Costa, Protezione civile, ricostruzione post alluvione

Vincenzo Colla, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca;

Gessica Allegni, assessora a Cultura, Parchi e Forestazione, Pari opportunità;

Davide Baruffi, assessore a Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne;

Isabella Conti, assessora a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola; - Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute;

Roberta Frisoni, assessora a Turismo, Commercio, Sport; - Alessio Mammi, assessore a Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue;

Elena Mazzoni, assessora a Agenda Digitale, Legalità, Contrasto alle povertà; - Giovanni Paglia, assessore a Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili;

Irene Priolo, assessora a Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture;

- Manuela Rontini, Sottosegretaria alla Presidenza.

Non è stato facile comporre il puzzle che, fino alla vigilia, non era ancora del tutto risolto, tra equilibri di genere e territoriali (in primis il nodo Bologna), oltre al pressing delle correnti. A rivoluzionare in parte i giochi, la casella Sanità che sembrava assegnata alla dg del Sant'Orsola Chiara Gibertoni fino all'ultimo.

Alle 11.30 de Pascale ha convocato i consiglieri di maggioranza.

Il passo indietro di Tosiani

Il segretario regionale Pd Luigi Tosiani non entra nella squadra di Michele de Pascale in Regione Emilia- Romagna. "Scelgo il Partito Democratico, scelgo di rimanere alla guida della nostra comunità politica, con la passione e l'entusiasmo di sempre, con la promessa di dedicare a questa sfida ogni mia energia, per continuare a vincere insieme", ha scritto sui social.