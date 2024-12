Colpo di scena, Roberta Frisoni è assessore al Turismo regionale

Rimini, 11 dicembre 2024 - Tutto in una notte. Alice Parma, eletta nell’assemblea regionale con oltre 9.600 preferenze nel collegio riminese, era data in pole position per l’assessorato al Turismo regionale fino alla giornata precedente la conferenza stampa di presentazione della giunta.

Infine il presidente Michele De Pascale ha nominato una non eletta, Roberta Frisoni che fino a ieri era assessore al Demanio, Urbanistica, Pnrr e Mobilità nel Comune di Rimini.

Il colpo di scena si è materializzato nell’arco di poche ore, ma per la Parma non sarà una bocciatura.

La neo consigliera regionale dovrebbe avere un ruolo importante nell’Assemblea, probabilmente nelle commissioni che si andranno a costituire nei prossimi giorni.

Per la riviera riminese, invece, è arrivato il riconoscimento tanto atteso: torna un riminese a guidare il Turismo a livello regionale, come era accaduto in due circostanze, con Maurizio Melucci tra l 2010 e il 2014, e con Giuseppe Chicchi tra il 1987 e il 1990.