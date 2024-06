Donati due preziosi ecografi al ’Servizio accessi venosi’

Due innovativi ecografi wireless con sistema di navigazione per il posizionamento dei cateteri centrali sono stati donati dal Gruppo “Amiche del Core” dell’Associazione “Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia” al Servizio accessi venosi dell’Ausl Irccs di Reggio. Il Servizio Accessi Venosi (conosciuto anche come Team Accessi Vascolari o Picc Team) ha l’obiettivo di garantire ai pazienti, oncologici e non, il catetere appropriato che resti in sede per tutta la durata delle terapie infusive o dei prelievi ematici ripetuti, evitando continue punture e assicurando una miglior qualità di vita ai pazienti tra una terapia e l’altra. Il Servizio Accessi Venosi dell’Ausl di Reggio posiziona all’incirca 4mila cateteri all’anno e di questi un 35-40% a pazienti oncologici della nostra provincia. La consegna degli ecografi da parte delle volontarie delle “Amiche del Core” e di Saverio Ricciardi (presidente dell’Associazione “Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia”), è avvenuta nelle mani della direttrice generale dell’Ausl Cristina Marchesi e di Roberto Caroli, in rappresentanza del Team del Servizio Accessi Venosi.