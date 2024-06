Dopo 12 anni torna Radio Bruno Estate

Reggio Emilia è pronta per cantare e ballare grazie alla musica di alcuni artisti italiani come Emma Marrone, Eiffel 65 e Rocco Hunt. L’appuntamento è con Radio Bruno martedì 25 giugno, quando in Piazza della Vittoria tantissimi appassionati (l’ingresso sarà gratuito) dalle ore 21 potranno divertirsi cantando insieme ai cantanti che si alterneranno sul palco. Si esibiranno i seguenti artisti: Alfa, Articolo 31, Baby K, la reggiana Orietta Berti, Clara, Dotan, Eiffel 65, Emma, Ermal Meta, Gaia (nata a Guastalla), Rocco Hunt, Mida, Fred De Palma, Petit, Aiello e Icy Subzero. Dopo 12 anni, quindi, l’evento "Radio Bruno estate" torna nella nostra città: le altre tappe avranno luogo a Piacenza il 9 luglio, a Forlì il 17 luglio, e a Prato il 29 agosto. Tornando all’appuntamento a Reggio: l’emittente modenese animerà con questo evento Piazza della Vittoria, e sarà possibile seguire il tutto anche su Radio Bruno e sul canale 73 del digitale terrestre. I presentatori della serata saranno Alessia Ventura e Enzo Ferrari. Ce ne sarà per tutti i gusti: si va dalla freschezza di giovani come Alfa, in rampa di lancio col disco "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato", e Clara (amatissima dai più giovani per la popolarità raggiunta, prima che con Sanremo, con la partecipazione nella serie tv "Mare fuori"), a icone della musica italiana come Orietta Berti, cavriaghese doc che negli ultimi tempi è stata capace di farsi conoscere anche tra i più giovani con tormentoni estivi (basterebbe ricordare "Mille" del 2021, con Fedez e Orietta Berti) ed Emma, una delle voci femminili più amate in Italia. Aria di anni Novanta con gli Articolo 31 e gli Eiffel 65. Spazio anche per il cantautorato di Ermal Meta, e per la tipica verve estiva di Fred De Palma e di Baby K. E ancora: Rocco Hunt è pronto a far saltare in piedi Piazza della Vittoria, e Gaia sta spopolando in questi giorni con "Sesso e samba", cantata insieme a Tony Effe.