Droga, operazione San Rocco. L’ultimo indagato si costituisce

Si completa la notifica degli atti giudiziari alle cinque persone indagate per spaccio di droga nell’ambito dell’operazione San Rocco, scattata all’alba del 2 ottobre scorso nella frazione guastallese, al termine di una serie di accertamenti seguita a segnalazioni su una presunta compravendita di sostanze stupefacenti. Si è infatti costituito il 26enne nordafricano che non era stato rintracciato nell’immediato, durante l’operazione antidroga, che ha impegnato carabinieri e polizia locale.

Tre gli arresti eseguiti quella mattina dalle forze dell’ordine, con un obbligo di dimora per una quarta persona. Un giovane di 26 anni, colpito da obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, non era stato rintracciato. Ma un paio di giorni dopo si è presentato spontaneamente ai carabinieri di Guastalla, accompagnato dall’avvocato di fiducia. I cinque di origine straniera coinvolti in questa indagine, tra i quali pure una donna, sono indagati per concorso in detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione ha permesso di rinvenire droga e di altro materiale riconducibile allo spaccio.