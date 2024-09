Due giorni di eventi. Si festeggia il volontariato

Si festeggiano i volontari con due giorni di eventi, il 30 e il 31 agosto a Castelnovo Sotto. Venerdì 30 si celebra il trentennale dell’Auser locale, una realtà presente in paese nei campo del sociale, della cultura, della scuola e dell’ambiente e che ha trai suoi obiettivi la partecipazione alla vita attiva, a qualsiasi età, delle persone.

Sabato 31 agosto, i protagonisti della serata saranno i volontari della Pubblica Assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra che, sospinti dal desiderio di aiutare la comunità, hanno ideato una serata di musica e divertimento.

Entrambe le serate inizieranno con una cena a base di pesce o carne, ma con due menù differenti. Lo gnocco fritto sarà anche d’asporto. Il servizio di ristorazione aprirà alle 19,30. Per prenotazioni: tel. 0522-683046. Il venerdì sera è animato dalla musica dei Ma Noi No, cover band dei Nomadi, mentre sabato fino a tarda notte diversi dj animano la piazza con musica, dance house e ritmi vari per rivivere i momenti più iconici di inizio millennio, con una serata dedicata ai giovani con canzoni di successo.