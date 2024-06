È morto Giorgio Costi Tonarelli. Era stato un apprezzato bancario

Si è spento la notte scorsa all’ospedale Santa Maria Nuova all’età di 91 anni, Giorgio Costi Tonarelli, stimato bancario di lungo corso. Da anni Tonarelli era residente a Reggio in viale Montegrappa, ma era nativo di Scandiano, dove aveva conservato numerose amicizie, tanto da essere il promotore del raduno degli scandianesi illustri. Una rimpatriata annuale al ristorante Mazalesen, dove tra gli altri non facevano mai mancare la loro presenza Ercole Spallanzani, indimenticato giornalista sportivo, Lucio Rabboni della Pregel, Marte Ferrari, Martino Zavatti, Gianni Vecchi e Roberto Gandini. Il presidente era proprio il signor Giorgio, orgoglioso del titolo. Da alcuni anni però di quel ‘gruppo di amici non si aveva più traccia, un po’ per la chiusura del ristorante, ma soprattutto per ‘ mancanza del numero legale‘ come piaceva scherzare a Giorgio, perché "molti amici sai com’è,ci hanno lasciato".

Tonarelli era conosciuto e stimato nel distretto ceramico per la sua attività di direttore di banca prima a Casalgrande, poi a Scandiano. Giorgio ha speso la vita per il bene della famiglia e al servizio delle ceramiche che partivano negli anni del boom economico. Fu direttore a Casalgrande della filiale dell’allora Banca Agricola, oggi Credito Emiliano, e negli anni ’70 ebbe una funzione sociale fondamentale nel concedere credito alle ceramiche, che necessitavano di liquidità per iniziare l’attività d’impresa. In quel periodo era forte il passaggio di manodopera dai campi agricoli alla piastrella.

Dopo l’ esperienza a Casalgrande, Tonarelli sempre con lo stesso incarico di direttore, lavorò in filiale a Scandiano.

Nella giornata di oggi si potrà fare una visita di commiato alla camera ardente allestita presso le onoranze funebri Reverberi. Giorgio Costi Tonarelli lascia la moglie Matilde, i figli Mario con Monica, Paolo con Barbara, gli adorati nipoti Allegra e Beatrice.

I funerali dell’ ex direttore di banca, si svolgeranno domani mattina partendo alle ore 9 dalla Casa Funeraria di via Terezin, 21 per la chiesa parrocchiale di Santa Teresa.

Al termine della funzione religiosa, si proseguirà in forma privata per l’area crematoria.

Gianni Fiaccadori