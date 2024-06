È sempre un ’Mundus’ di qualità

Con l’estate arrivano anche gli appuntamenti di Mundus, la rassegna di musica di qualità, rigorosamente dal vivo, che dal 2 luglio al primo agosto porta in Emilia, oltre che a Lugo di Romagna, sedici concerti con una sessantina di artisti italiani e internazionali. I concerti di Mundus si svolgeranno a Reggio, Casalgrande, Correggio, Scandiano, Carpi e a Lugo. Si parte il 2 luglio ai Chiostri di San Pietro, a Reggio, col rap didattico del reggiano Murubutu che porta in scena un nuovo progetto, la rivisitazione del suo repertorio in chiave jazz, accompagnato dalla Moon Jazz Band.

Si prosegue l’8 luglio con Manou Gallo, cantante e bassista ivoriana, che con il suo ensemble si esibirà in un bel viaggio ritmico nel continente nero tra afro-beat nigeriano, rumba zairese, salsa africana.

Il 15 luglio le sonorità world jazz della cantante portoghese originaria di Capoverde, Carmen Souza, che insieme ai suoi fedeli musicisti presenterà il suo ultimo progetto Interconnectedness.

Il 22 luglio il ritmo pulsante delle percussioni del batterista indiano Trilok Gurtu con la sua band, mentre il 29 luglio gli appuntamenti ai Chiostri si concludono con il musicista nigeriano Bombino che presenta il suo nuovo album Sahel.

A Casalgrande saranno tre gli appuntamenti ale eleganti Scuderie di Villa Spalletti a San Donnino di Liguria. Il 9 luglio il concerto di Flo, affiancata da Enrico Zanisi al piano, Joe Rehmer al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria.

Il 10 luglio Javier Girotto & Aires Tango celebrano il loro sodalizio artistico trentennale, l’11 luglio Danilo Rea propone il suo personale omaggio a Fabrizio De André, un’interpretazione unica per piano solo, tra le più originali, ma fedele del prezioso lascito del cantautore genovese.

Tre i concerti in piazza Fiume a Scandiano: il 18 luglio il live "È stato un tempo il mondo" in cui Ginevra Di Marco fonde il suo universo interpretativo con le poesie di Franco Arminio, creando un nuovo spettacolo, il 23 luglio la cantante e virtuosa violoncellista cubana Ana Carla Maza che insieme al suo quartetto proporrà un viaggio in America latina in cui samba, bossa nova, tango e son cubano sono accostati alla tecnica classica.

Il 1° agosto è in cartellone il concerto dei Drumpet: la tromba di Fabrizio Bosso e la batteria di Lorenzo Tucci, unite al contrabbasso di Daniele Sorrentino, passeranno in rassegna brani originali, tradizione jazz, improvvisazione, R&B con la tecnica impeccabile che contraddistingue questi grandi artisti. Infine, due sono i concerti di Mundus a Correggio, nel cortile del Palazzo dei Principi.

Il 17 luglio il nuovo progetto di Cristina Donà e Saverio Lanza, dal titolo "Spiriti Guida", il 31 luglio il cantante e attore Peppe Servillo legge un racconto de "Il resto della settimana", accompagnato da Cristiano Califano alla chitarra. Antonio Lecci