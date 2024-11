"È stato un lavoro di squadra"

Prima un post social a caldo, lunedi sera, per comunicare ai suoi followers di "non riuscire a trovare le parole per descrivere le parole di questa sera" e per "ringraziare immensamente le 5952 persone che mi hanno dato fiducia scrivendo il mio nome sulla scheda. Grazie a chi ci ha accompagnato, a chi ha camminato insieme a noi". In particolare, ci tiene a sottolineare Anna Fornili, neoconsigliera regionale in quota Pd, "mio marito Giacomo, per il sostegno, la fiducia e la determinazione di questo mese complesso e di grandi soddisfazioni". Il giorno dopo invece è tempo di una valutazione più ragionata: "Innanzitutto sono molto soddisfatta per la netta vittoria di de Pascale e per il risultato del mio partito – dichiara la Fornili –. In particolare per il fatto che, a Reggio Emilia, il Pd ha avuto il maggiore consenso. Poi sono indubbiamente felice anche per il risultato personale, frutto però di una candidatura dapprima, e di una campagna elettorale poi, collegiale. Una candidatura che rappresenta Reggio città, la montagna e l’area del cattolicesimo democratico da cui provengo. Un risultato frutto del lavoro di squadra in cui si sono fusi mondi diversi del territorio. Adesso però – aggiunge – mi rimboccherò subito le maniche per tradurre nel concreto i temi della campagna elettorale: quelli macro come la sanità e la messa in sicurezza del territorio, e quelli legati alla mia provenienza e alle mie competenze: da giovane mamma cercherò di dare grande attenzione alle esigenze delle famiglie, delle persone fragili mentalmente e fisicamente e sul fronte dell’emergenza abitativa. Sento molto anche la responsabilità di essere stata scelta da quasi seimila persone, a poca distanza da personalità di grande esperienza". Una nota di colore post elettorale, resa nota sempre su Facebook dalla stessa Fornili: "Stasera (lunedì, ndr) tra le tante emozioni, ne è arrivata un’altra altrettanto importante: Lisa ha deciso di dire la sua prima parolina, e ha detto proprio ’mamma’".

g. g.