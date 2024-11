Elena Ugolini domani in città e provincia

Elena Ugolini, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, domani dalle 9 sarà a Reggio Emilia, in città e provincia, per incontrare cittadini, amici e simpatizzanti insieme ai sei candidati reggiani della sua Lista Civica ’Elena Ugolini Presidente’: Carla Bazzani, Maura Cabassi, Luciano Catellani, Gianandrea (detto Gianni) Degola, Tiziana Evangelista e Giovanni Tarquini.

Organizzata dal coordinamento elettorale di Reggio Emilia, in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre prossimi, la giornata reggiana di Elena Ugolini si aprirà alle 9 con una assemblea pubblica al Teatro Hotel Gemmi di Cadelbosco di Sotto (via Marconi, 2) dove si intratterrà con i cittadini per condividere le linee guida del suo programma elettorale, confrontarsi e ascoltare le loro istanze.

Al termine dell’incontro, verso le 11, Elena Ugolini, sempre accompagnata dai candidati reggiani, si recherà al banchetto elettorale allestito in piazza Prampolini (davanti al Palazzo dei Canonici) dove sarà a disposizione per incontrare i cittadini. Qui, alle 12, l’avv. Giovanni Tarquini, consigliere comunale e candidato regionale della Lista Civica di Elena Ugolini, presenterà ufficialmente la sua associazione che esprime i valori e gli obiettivi che hanno animato la sua candidatura (insieme a Carla Bazzani e a Tiziana Evangelista) alle recenti elezioni amministrative del Comune di Reggio Emilia. Radunare tutte le forze e le energie positive scaturite da quella esperienza è l’obiettivo della neonata associazione che nasce per promuovere le istanze della cittadinanza, attraverso iniziative che mettano sempre al centro della propria azione i bisogni delle persone. Esattamente come sostiene la candidata civica per il centrodestra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Elena Ugolini, di cui l’associazione è sostenitrice.