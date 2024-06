Elrow festival sorvegliato speciale. Alcol test per tutti all’uscita

In Prefettura a Reggio si è svolto oggi il secondo incontro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicato al festival di musica elettronica “Elrow Town” che il prossimo 8 giugno porterà nell’area dell’Iren Green Park al Campovolo 30.000 persone dall’Italia e dall’estero, proprio durante le giornate di apertura delle urne per le elezioni europee e amministrative, che già richiederanno un notevole sforzo organizzativo.

"Stiamo lavorando affinché l’evento, pur mantenendo tutte le sue caratteristiche e peculiarità, si svolga in una cornice di sicurezza a tutela innanzitutto dell’incolumità degli partecipanti", dice il prefetto reggiano Maria Rita Cocciufa. Nello specifico gli aspetti strutturali verranno presi in esame dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che effettuerà un sopralluogo venerdì, mentre i profili di ordine pubblico saranno affrontati in un tavolo tecnico in Questura, allargato agli organizzatori, che hanno già messo a disposizione diverse centinaia di steward. Nella riunione di ieri il comitato si è invece concentrato soprattutto sulla gestione del deflusso e, in particolare, sul rischio di guida in stato di ebrezza da parte chi raggiungerà Campovolo in auto. All’uscita dello spettacolo, sarà possibile effettuare degli alcol test (sempre a carico dell’organizzazione del festival) e i controlli della polizia stradale e locale saranno rafforzati. Il sindaco adotterà inoltre un’ordinanza con cui limiterà la percentuale alcolica dei drink all’11% e ne vieterà la somministrazione durante l’ultima ora dello spettacolo, dalle 23 alle 24. L’evento, anche se molto meno numeroso del concerto degli Ac/Dc, preoccupa particolarmente gli enti pubblici per il rischio di abuso di alcol e sostanze stupefacenti.