Emergenza blackout risolta nei comuni montani, rimangono criticità in Val Tresinaro

Risolta l’emergenza blackout in tutti i comuni montagna a seguito dell’eccezionale nevicata, a parte alcuni borghi lungo la Val Tresinaro dove la soluzione è provvisoria: Montelusino, Aguzzolo e Vetrine (Baiso), e San Giovanni di Querciola (Viano).

In via temporanea l’Enel ha installato un super-generatore nella Valle Tresinaro che assicura l’erogazione della corrente elettrica in tutti questi borghi in attesa del ripristino della linea principale che avverrà giovedì 19 dicembre, tra le 9 e le 14 con sospensione corrente.

Il presidente dell’Unione Comuni nonché sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrrari, conferma il ripristino della corrente elettrica in tutti i comuni della montagna con centinaia di interventi eseguiti dai tecnici Enel anche in condizioni a volte proibitive per il maltempo.

Ferrari ha annunciato l’appuntamento tra sindaci ed Enel in Provincia giovedì 19 dicembre.

I consiglieri del gruppo di minoranza ‘Castelnovo al Centro’ invitano l’Amministrazione comunale a chiedere all’Enel E-Distribuzione "il rimborso direttamente in bolletta nel minor tempo possibile alle utenze rimaste senza energia elettrica per oltre 30 ore e ad agire in qualunque sede per garantire tale rimborso e la corretta esecuzione della procedura".

Questa la richiesta del consigliere Mattia Casotti unitamente ai colleghi del Gruppo Castelnovo al Centro, Sabina Nardini, Maria Claudia Beretti, Gabriele Tacconi ed Ermanno Briglia, che hanno presentato un’interrogazione.

"Il territorio del Comune di Castelnovo Monti, così come tutto l’Appennino reggiano, è stato interessato da un’importante perturbazione che ha riversato al suolo oltre 60 cm di neve in meno di 48 ore fra le giornate di domenica 8 e lunedi 9 Dicembre. Non è stata una nevicata eccezionale né una novità per il nostro territorio, – spiega il consigliere Casotti - il disservizio più grande è stato quello relativo alla mancanza dell’energia elettrica. Aldilà dei doverosi ringraziamenti ai tecnici che sul territorio hanno operato durante tutta l’emergenza, - afferma Casotti - non si può non sottolineare la mancanza di comunicazioni sulla risoluzione dei problemi e la scarsità di interesse da parte dell’Enel. Chiediamo che il Comune alzi la voce e che Enel garantisca i rimborsi alle utenze che hanno subito questo grave disservizio durante la stagione invernale, pensando soprattutto ad anziani soli e persone in difficoltà. Auspichiamo maggiore comunicazione in futuro da parte dell’azienda, soprattutto in merito alla programmazione della manutenzione delle linee".