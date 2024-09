Evade sei volte in tre settimane, arrestato a Correggio

Correggio (Reggio Emilia), 27 settembre 2024 - Agli arresti domiciliari per rapina aggravata messa a segno fuori provincia, un trentenne residente a Correggio risulta essere evaso almeno sei volte negli ultimi venti giorni. Già il 6 settembre era stato trovato dai carabinieri a passeggiare in via Vittorio Emanuele, pur dovendo restare chiuso in casa. E una volta riottenuti i domiciliari, non avrebbe rispettato gli obblighi impartiti dal giudice. Situazione che risulta essersi ripetuta più volte. E ieri pomeriggio alle 17 non era in casa al momento del controllo eseguito dai carabinieri. E’ stato rintracciato poco distante e, come previsto in questi casi, è stato arrestato per evasione. A specifica domanda sulla sua inosservanza alle disposizioni del giudice, il trentenne ha risposto di essere sceso in strada per effettuare il recupero di uno zaino. Ma trattandosi ormai della sesta violazione in poco più di 20 giorni, quella rilevata ieri pomeriggio dai carabinieri di Correggio, è stato necessario accompagnare l’uomo in caserma per poi dichiararlo in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.