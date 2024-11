Ex idrosanitaria Beltrami. Arriva un nuovo ristorante

Prende corpo un nuovo progetto che punta a rilanciare l’area tra la strada Cispadana e l’ex Statale 63, alle porte di Gualtieri. Accanto al già attivo centro commerciale Ligabue, infatti, si stanno riattivando i capannoni dell’ex sede dell’Idrosanitaria Beltrami, con la creazione di un locale, il Bridge Restaurant, che ha già aperto i battenti. A questo dovrebbero aggiungersi in tempi brevi anche altre attività: ristorazione di diversa tipologia ma anche attività commerciali di prodotti ingombranti come elettrodomestici, arredamenti.

È questo il progetto a cui sta lavorando Emiliano Beltrami, della Beltrami Real Estate, proprietario dell’area che di recente è stata collegata al parcheggio dell’adiacente centro commerciale. A credere in questo progetto anche il 29enne Sukhvir Singh, detto Vir, un giovane agente di commercio del settore delle macchine agricole, indiano d’origine, che ha deciso di investire in quest’area, aprendo una pizzeria ristorante che propone in particolare specialità tipiche emiliane.

"Sono stato colpito dalla vastità dell’area esterna – confida Vir – in cui è possibile allestire eventi di ogni tipo, oltretutto accanto a arterie viarie di primaria importanza. Da questo ristorante puntiamo a creare una catena di locali: per ora in Emilia-Romagna, con l’intenzione di estendere il progetto anche ad altre zone d’Italia". Si prospetta positivo anche l’impatto economico sul territorio, con l’impiego di undici operatori che lavorano nel nuovo locale.

"Abbiamo scelto personale che vive nella zona, per dare possibilità di lavoro a gente del posto", aggiunge Singh. Con le nuove attività dell’area ex Beltrami si punta anche a valorizzare tutta la zona commerciale che comprendere anche il Ligabue con il suo cinema, i suoi negozi e un supermercato.

