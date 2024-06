Ey sbarca alle Ex Reggiane. La sede al capannone 17D: "Faremo 200 assunzioni"

Ey, due lettere che contengono un mondo intero e che da oggi approdano al Parco Innovazione. Ieri è stata inaugurata la nuova sede reggiana dell’azienda leader mondiale in servizi di revisione e organizzazione contabile. Al Capannone 17D Marco Menabue, partner Ey dell’ufficio di Reggio, fa un passo indietro a qualche anno fa: "Nel 2022 Ey ha acquisito la reggiana Way srl, fondata dal qui presente Roberto Piuca, che ha grande esperienza nel controllo e gestione del financial planning – spiega –. Abbiamo deciso di unire le nostre competenze in materia di audit e support tax, per creare un’unica realtà qui a Reggio, un polo preziosissimo nella rete di piccole e medie imprese che coinvolge tutto il territorio emiliano. Parma-Reggio-Modena in particolare è una triade che, secondo le nostre rilevazioni, ha un potenziale leggermente superiore anche a quello di Bologna (l’altra sede re-gionale di Ey, ndr)".

Sedici desk e due sale riunioni per un personale dal discreto vantaggio anagrafico: un 60% di dipendenti under30, oltre a un 60% sul totale di occupazione femminile.

"Questa è una terra che in termini di imprenditorialità ha dato tantissimo in passato e che può ancora dare molto, c’è un’energia diversa – aggiunge il responsabile Ey dell’area Emilia-Romagna e Marche, Gianluca Focaccia –. Vogliamo poter dare il nostro punto di vista, per far sì che il territorio migliori ancora di più; quale luogo poi, per la nostra sede, se non le ex Reggiane dove tanto si è combattuto al fine, appunto, di migliorare il mondo del lavoro".

"Oggi le imprese tengono ben a fuoco tre priorità: la trasformazione digitale, la sostenibilità e il passaggio generazionale – considera Paolo Zocchi (Ey Private Leader di Ey in Italia) –. Soprattutto quest’ultimo, il cambio di leadership, può dimostrarsi un momento molto delicato per le imprese, tanto più se a conduzione familiare. La vicinanza fisica alle aziende in questo senso è fondamentale".

Nessuna indiscrezione sui clienti, se non un indizio: "Sopra il mezzo milione di fatturato, ci sono quasi tutti", confessa Menabue. Il team della sede reggiana parte con 40 dipendenti bilanciati tra Ey e Way, "ma puntiamo ad assumere altre 30 persone nei prossimi 24 mesi" aggiunge. L’incremento di assunzioni riguarda tutta l’Emilia-Romagna, con l’ingresso di 200 professionisti nelle sedi di Bologna e Reggio. All’inaugurazione era presente anche il sindaco, Marco Massari: "Avere insediata qui una società di valore mondiale è un’ulteriore conferma della validità di questo progetto – dice il neo primo cittadino –. Soprattutto l’investimento che questa azienda fa sui giovani è in linea con le ambizioni di Reggio, una città già proiettata verso uno sviluppo che sia all’altezza delle sfide del nostro tempo".

Giulia Beneventi