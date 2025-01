Faried, tuffo nel glamour: "Che esperienza fantastica"

Un tuffo nella fashion week, la celebre settimana della moda milanese, per Kenneth Faried che assieme alla moglie Atar si è concesso una giornata tra sfilate e appuntamenti glamour. L’ex campione Nba è stato ospite dello showroom dello stilista tedesco Philipp Plein e, tramite il proprio profilo Instagram, si è detto entusiasta di questa esperienza: ‘Siamo stati per la prima volta alla settimana della moda a Milano e voglio ringraziare una vecchia amica come Angela Cali (a destra nella foto) e la maison Philippe Plein per l’invito – si legge nel post diffuso sui social – e per il mio look per questa occasione! È stata davvero fantastica la nostra prima esperienza in questo mondo!’. La notizia della presenza dell’ex asso dei Denver Nuggets è poi stata ripresa anche da diversi tabloid britannici, sempre molto attenti a tutto quello che succede anche fuori dal rettangolo di gioco dove ‘Manimal’ – grazie alle sue treccine e ad un fisico imponente - non passa certo inosservato.

f.p.