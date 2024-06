Finisce contro albero: grave 80enne

Una pensionata 80enne è rimasta ferita ieri mattina nella sbandata in auto avvenuta in via Cavagnola a Castelnovo Sotto. Alla guida di un’Opel Agila ha urtato un muretto per poi fermarsi contro un albero. Sul posto ambulanza e autoinfermieristica. Dopo le prime cure la donna è stata portata in ospedale dalla Pubblica assistenza, in condizioni non gravi. Rilievi della polizia locale. Soccorsi anche nei pressi della Casa della salute a Fabbrico, per una persona caduta in bici, riportando traumi vari. Sul posto Croce rossa di Fabbrico e autoinfermieristica di Correggio.