Fontana, spray sulla telecamera. Il sindaco: "Quanta stupidità"

Vandali in azione a Fontana ai danni della telecamera posizionata per la lettura delle targhe. Un gesto deplorevole e, a quanto pare, anche ’firmato’ dagli stessi responsabili. Nei giorni scorsi il dispositivo è stato danneggiato utilizzando dello spray, in modo da oscurare l’obiettivo della telecamere. Il gesto è stato condannato dal sindaco Emanuele Cavallaro: "Abbiamo trovato un adesivo riconducibile ai responsabili dell’atto – dice il primo cittadino di Rubiera – . Hanno agito gli attivisti del movimento contro le telecamere. Per ‘accecare’ la telecamera Ocr, in funzione sulla strada provinciale per andare a Fontana, hanno usato dello spray".

"La telecamera non è un velox – puntualizza dunque il primo cittadino – è stata attivata per proteggere Fontana e Rubiera dai ladri ed è già stata molto utile diverse volte perché legge le targhe e individua le auto rubate, segnalate o sospette".

Il sindaco ha mostrato il suo dispiacere e il suo dissenso attraverso un post su Facebook, ha ricordato che è "collegata direttamente con le forze dell’ordine e costa anche qualche migliaio di euro. Che stupidità: è veramente il funerale del neurone. Cervelli in fuga che hanno lasciato qui il resto. Grazie al cittadino che c’è l’ha segnalato. Ovviamente ora è tutto già stato sistemato: lo specifico prima di tutto per i ladri".

m. b.