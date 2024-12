Foro Boario, mercato abusivo di animali: "Ma in Consiglio non se ne parla"

Il domenicale mercato abusivo di animali al Foro Boario non ’sfonda’ il muro del consenso in Consiglio Comunale, la proposta di discussione sul tema resta ferma all’iniziativa di Coalizione Civica.

Il fatto "segnalato più volte dai cittadini, rappresenta una violazione delle regole e un rischio per la salute pubblica – spiegano Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli –. Gli animali, detenuti in condizioni igieniche precarie e trasportati senza il rispetto delle normative sul benessere animale, sono venduti senza tracciabilità e senza l’emissione di regolari scontrini fiscali" (foto).

"Inoltre, è stato segnalato il commercio di prodotti alimentari, come uova non tracciate, che costituiscono un potenziale pericolo per i consumatori" dicono.

Otto i voti favorevoli (Coalizione civica, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista civica Tarquini) e 18 voti contrari (Pd, M5S, Lista Marco Massari sindaco).

"Respingere questa mozione significa chiudere gli occhi di fronte a un problema che richiede azioni immediate – aggiungono i due leader –. Continueremo a batterci per garantire che la legalità e il rispetto per gli animali siano una priorità per la nostra città".