Forza, astuzia e talento offensivo. Cassius sprizza scintille

Jaylen BARFORD (22 minuti, 2/7 da 2, 2/2 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 1 assist 12 punti) Un ottimo secondo quarto offensivo, tanta presenza in retroguardia e buon piglio. Voto 6.5

Filippo GALLO (5 minuti, 0/2 da 3, 1 assist, 0 punti) Esegue i suoi compiti nel minutaggio assegnatoli. Voto 6

Cassius WINSTON (30 minuti, 5/12 da 2, 2/4 da 3, 6/8 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, 5 assist, 22 punti) Per due quarti e mezzo è l’unico faro offensivo dei biancorossi. Segna di talento, di forza e di astuzia e manda sovente fuorigiri la retroguardia polacca. Quando arriva il comprensibile calo si inceppa tutto l’attacco reggiano. Jamar Smith chiude la gara, ma senza i suoi 20 punti precedenti l’Unahotels avrebbe avuto molte più difficoltà. Voto 7.5

Mouhamed FAYE (16 minuti, 1/1 da 2, 5 rimbalzi, 2 perse, 1 stoppata, 2 punti) Serata in cui non brilla particolarmente. Un po’ perché limitato dai soliti falli, un po’ perché meno sul pezzo. Può capitare a 19 anni. Voto 5.5.

Stephane GOMBAULD (24 minuti, 3/5 da 2, 2/4 ai liberi, 12 rimbalzi, 1 persa, 2 stoppate, 8 punti) Incisivo ed efficace, la versione del lungo caraibico in Europa è decisamente più positiva di quella in formato campionato. Lavora bene sotto le plance e fa valere le sue lunghe leve. Voto 7

Jamar SMITH (15 minuti, 2/5 da 2, 3/3 da 3, 4/5 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 recuperata, 1 assist, 13 punti) Santo subito. Nonostante sia reduce da una forte influenza è lui, nel momento più difficile della contesa, coi polacchi tornati in parità e l’inerzia dalla loro parte, a prendersi la squadra in spalla: 10 punti in 3’, con due "bombe" di fila, e strada spianata alla vittoria Unahotels. Ora pro Smith, nunc et semper. Voto 8

Lorenzo UGLIETTI (15 minuti, 1/2 da 2, 0/1 da 3, 3/4 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 recuperata, 5 punti) Come sempre grintosissimo, prende un sacco di botte, in una partita decisamente spigolosa, che restituisce senza timori. E’ anche propositivo. Voto 6.5

Michele VITALI (30 minuti, 0/3 da 2, 0/2 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi,2 perse, 0 punti) Al ritorno dall’infortunio gli manca il ritmo ma non la voglia, e il suo ruolo di collante risulta assai utile nel contesto di un match non certo adatto ai puristi del basket. Voto 6

Matteo CHILLO (10 minuti, 1/1 da 2, 1/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 assist, 1 persa, 3 punti) Ci mette impegno e ha un buon impatto, commette però una grossa sciocchezza che manda su tutte le furie Priftis in un momento delicato. Voto 5.5

Kwan CHEATHAM (33 minuti, 2/5 da 2, 1/3 da 3, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 persa, 4 recuperate, 1 assist, 7 punti) Partita d’ordine con adeguata concentrazione anche difensiva. Voto 6

Gabriele Gallo