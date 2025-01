"Forza Nuova non troverà spazio in Appennino. Invito i sindaci a sostenere la nostra mozione"

Forza Nuova non trova spazio neppure in montagna: "Ci opporremo in tutte le sedi a nostra disposizione per impedire spazi e luoghi di propaganda a un movimento neofascista". Categorico il consigliere comunale Thomas Predieri (foto) di Sinistra Italiana nonché membro dell’Assemblea Nazionale Sinistra Italiana. "Abbiamo già avuto a che fare con le parole dei neofascisti e con le loro azioni – aggiunge – compiute da estremisti in camicia nera che operano di nascosto sempre all’ombra delle tenebre. Vorrei ricordare le parole del loro esponente coordinatore provinciale Fontanesi il quale voleva mettere sullo stesso piano le vittime di Cervarolo (Villa Minozzo) e i collaborazionisti repubblichini e chiedeva un risarcimento, mentre si parlava di ‘monetizzare le vittime’ dell’Eccidio".

Predieri ha precisato che è inutile il tentativo del segretario nazionale di Fn di far passare il suo partito come indipendente, nonostante le indagini in corso sui dossier che lo legano ai Pro Vita, agli ambienti ultraconservatori e ai finanziamenti ricevuti dalla Fondazione Alleanza Nazionale. "Invito i sindaci di tutti comuni e tutte le associazioni antifasciste a sostenere le nostre mozioni – conclude –. Chiedo ai consiglieri regionali Paolo Burani, Simona Larghetti e Paolo Trande e all’assessore Giovanni Paglia di impegnarsi a livello regionale per coordinare un’azione contro questi rigurgiti del periodo buio della Storia d’Italia".

s.b.