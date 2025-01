Fotovoltaico potenziato a Novellara. Impianti sui supermarket di Coop

Figura anche la sede di Novellara tra le strutture commerciali di Coop Alleanza 3.0 interessate da un importante progetto per soluzioni di efficientamento energetico, autoproducento energia da fotovoltaico. Un piano che coprirà diversi punti vendita in tutta Italia, realizzando pure un importante risparmio energetico, con conseguente diminuzione della diffusione di carbonio. Dieci gli impianti fotovoltaici previsti: due sono stati già attivati in Puglia, mentre altri sono in fase di sviluppo tra Bologna, Mantova, Codigoro, Brindisi, Parma, Piacenza e, appunto, Novellara. Una volta entrati in funzione, gli impianti fotovoltaici permetteranno di soddisfare in media il 30% del fabbisogno di elettricità per singola struttura, producendo complessivamente circa 7.250 MWh di energia all’anno, risparmiando 1.885 tonnellate di anidride carbonica.

Il monitoraggio di ogni impianto fotovoltaico e degli obiettivi di produzione sarà seguito dai professionisti di Axpo Energy Solutions Italia. In generale gli interventi prevedono l’installazione del fotovoltaico a terra o su copertura mentre, in tre casi, l’impianto avrà la posa (esclusiva o in abbinamento) di pensiline fotovoltaiche. A Novellara da tempo esiste un impianto fotovoltaico sul parcheggio pubblico accanto al centro commerciale.

Antonio Lecci