Frana, strada chiusa da due mesi: "La Provincia intervenga subito"

"Chiusa da due mesi la strada provinciale Sp76 in direzione del Castello di Carpineti per una frana di modeste dimensioni, occorre intervenire subito per ripristinare la normale viabilità". Così l’ex consigliere regionale Fabio Filippi di Forza Italia. Secondo Filippi è necessario intervenire subito per il ripristino della viabilità sulla provinciale, in direzione Castello di Carpineti, meta di tanti turisti, in quanto si tratterebbe di una frana di modeste dimensioni e quindi risolvibile con un intervento che richiederebbe pochi giorni di lavoro. La strada è chiusa già da due mesi nell’area oltre al Castello matildico dove c’è anche la storica chiesa di Sant’Andrea con annesso ristorante, la strada porta anche a Savognatica.

"La Provincia informa che la frana non è ancora assestata – aggiunge Filippi – e proprio per questo mancherebbero generiche garanzie sulla sicurezza. Certamente in passato lavori simili sono stati effettuati in tempi celeri, come nel caso della provinciale SP 19 nel comune di Baiso. Pertanto le affermazioni dei tecnici della Provincia appaiono quantomeno discutibili. Il neoeletto sindaco di Carpineti, Giuseppe Ruggi, della lista ‘Bene Comune per Carpineti’, da subito ha chiesto un intervento per ristabilire la viabilità, questo per evitare disagi agli abitanti di Savognatica e di tutte quelle case sparse servite da questo tratto di strada, che da mesi sono costretti a percorrere tragitti lunghi e tortuosi per raggiungere le proprie abitazioni".

A Carpineti i cittadini utenti di questa strada, sottoposti al disagio quotidiano, dovendo seguire percorsi alternativi più lunghi, si interrogano sulle motivazioni della chiusura della strada e sui ritardi del ripristino, rispetto ad altri comuni con problemi analoghi.

Settimo Baisi