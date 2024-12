Fratelli Cervi, la commemorazione

Il 27 e il 28 dicembre si tengono le celebrazioni dell’81° anniversario dell’eccidio dei sette Fratelli Cervi e di Quarto Camurri, uccisi dai fascisti al Poligono di Tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del ’43. "Ripercorreremo la strada degli ultimi giorni dei Cervi e di Quarto Camurri, dalla città di Reggio Emilia al Poligono di Tiro, a Casa Cervi, al Cimitero di Campegine, a Guastalla - dice Albertina Soliani (presidente istituto Cervi) - Le loro vite ci hanno consegnato la libertà, camminano ancora con noi".

Venerdì 27 dicembre si terrà l’omaggio alla tomba di Quarto Camurri a Guastalla, alle 10 al cimitero col sindaco Paolo Dallasta, Claudio Malaguti (presidente Anpi) e Albertina Soliani; a seguire l’omaggio alla stele commemorativa di Quarto Camurri, in piazza Matteotti. Nel pomeriggio, dalle 17,30, a Campegine, partirà invece la fiaccolata per i sette fratelli Cervi, da via Amendola fino al cimitero per un omaggio alla tomba monumentale della Famiglia Cervi con Soliani, il primo cittadino Alessandro Spanò e una performance musicale e teatrale del cantautore Daniele Goldoni intitolata: “La vigilia di tutte le Resistenze”. Sabato 28, dalle 10, inizieranno le celebrazioni nella sala del Tricolore di Reggio alla presenza del sindaco Marco Massari, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, l’assessore regionale Alessio Mammi, Elio Ivo Sassi (presidente Alpi-Apc), Albertina Soliani e Maurizio Viroli, professore emerito alla Princeton University.

Alle 11,30 inizieranno poi le celebrazioni al poligono di tiro, alla lapide e al sito della fucilazione. Il programma proseguirà a Casa Cervi, dove alle 14,30 si terrà la cerimonia di posa del Vectors of Memory, disegnato dall’architetto polacco Daniel Libeskind per il progetto Liberation Route Europe; alle 15, nel Museo, “Sguardi della Resistenza: uomini e donne tra storia, letteratura e musica”: tra letteratura e storiografia con gli attori Omar Borciani e Lara Sassi (MaMiMò) e al violino Daniele Ruzza (Filarmonica Toscanini). È consigliata la prenotazione su www.istitutocervi.it ;info:www.istitutocervi.it,mail info@istitutocervi.it ; tel: 0522 678356.

Mariagiuseppina Bo