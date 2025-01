Furti di rame al cimitero: "I danni sono elevati"

Ladri di rame in azione anche al cimitero di La Vecchia. I malviventi hanno colpito ai danni di cittadini e anche del Comune di Vezzano. Nel camposanto della frazione vezzanese recentemente è stato infatti rubato il rame esterno nella cappella privata della famiglia Costi.

"I danni del raid sono elevati – dicono amareggiati i derubati –. Abbiamo scoperto il furto perché l’acqua, durante le ultime precipitazioni piovose, aveva raggiunto la cappella dove riposano i nostri defunti. Hanno principalmente asportato la copertura. Siamo molto indignati per questo gesto deplorevole nel cimitero di La Vecchia. Nei mesi scorsi la nostra cappella era stata già depredata: ora purtroppo registriamo un’altra spiacevole ‘visita’". Uno dei tre fratelli proprietari (il parrucchiere Silvano Costi) della cappella si è rivolto ai carabinieri per formalizzare la denuncia per il furto. I ladri hanno razziato pure il rame nell’area di competenza del Comune.

"Hanno asportato – confermano dall’amministrazione vezzanese – il rame dal muro del cimitero e quello dei pluviali della cappella cimiteriale utilizzata per le funzioni religiosi e per le altre necessità. Il personale del Comune e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo all’interno del camposanto dopo i danneggiamenti segnalati in questi giorni. Ci stiamo attivando per le riparazioni". Il cimitero di La Vecchia è situato sulla strada che conduce a Montalto.

I malintenzionati probabilmente hanno agito durante l’assenza d’altre persone. Molti i cittadini che hanno condannato il deplorevole raid nel cimitero di La Vecchia. Continuano dunque i colpi di rame nei cimiteri della nostra provincia. Episodi simili nel 2024 sono avvenuti in tanti paesi delle zone della montagna, del comprensorio ceramico e Val d’Enza come a Bibbiano e Barco, Cavriago, Ciano (tre volte), Quattro Castella, Paullo e Casina, nel comune di Casalgrande, Viano.

