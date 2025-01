Furto in casa, pensionati derubati

Si sono allontanati da casa per recarsi a una visita medica programmata, all’ospedale di zona. Ma al loro rientro hanno trovato una porta forzata e tutte le stanze messe a soqquadro. È accaduto in una abitazione di via Broccata, in località Tagliata di Guastalla. I ladri stavano probabilmente tenendo sotto controllo la coppia di pensionati presa di mira, entrambi ultra ottantenni, pronti a colpire al momento più propizio. Appena gli anziani sono usciti, i malviventi sono entrati in azione, rovistando tra armadi e cassetti, portando via oggetti vari, oltre a un libretto di risparmio, che sarebbe stato subito bloccato per evitare la possibilità di incasso ai ladri. Sul posto sono stati fatti intervenire i carabinieri per effettuare una prima verifica e avviare le indagini allo scopo di identificare gli autori del furto.