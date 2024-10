Gavassa si mobilita. Una raccolta fondi per sistemare la palestra

L’intera frazione di Gavassa è chiamato ad una sfida d’altri tempi, quando la collaborazione e il bene comune erano valori innati.

La parrocchia di San Floriano insieme alla U.S. Daino Gavassa ha lanciato una raccolta per raccogliere i fondi necessari alla ristrutturazione del pavimento della palestra parrocchiale, ormai usurato da quarant’anni di attività, e il rinnovo di diverse attrezzature della cucina adiacente: il progetto di crowdfunding, intitolato "Alza Schiaccia e Facciamo festa", ha l’obiettivo di raccogliere 25.000 euro, cioè una parte dei 60.000 necessari.

La palestra, oltre a essere utilizzata per le attività sportive della Daino, rappresenta anche un punto di riferimento per le scuole di Reggio Emilia, per eventi parrocchiali e per altre realtà del territorio: si tratta di uno spazio non solo dedicato allo sport, ma anche di un luogo di aggregazione per tutta la comunità dove si tengono campi estivi, progetti scolastici, cene della società, della casa protetta Don Luigi Messori adiacente e altri momenti conviviali in occasione di sagre e feste patronali, fondamentali per la crescita, l’educazione e l’amicizia di giovani e delle loro famiglie.

L’obiettivo è garantire la sicurezza e la fruibilità della palestra, ma il costo della ristrutturazione è troppo elevato per essere coperto dalle sole risorse della parrocchia e dell’associazione sportiva; per questo, è stato deciso di lanciare una raccolta fondi, grazie anche alla collaborazione con la piattaforma IdeaGinger e il supporto di Emilbanca, che garantiranno trasparenza all’iniziativa con il capitano della Reggiana, Paolo Rozzio e la pallavolista azzurra Alessia Gennari, testimonial d’eccezione.

"Ogni contributo è prezioso, grande o piccolo che sia - affermano gli organizzatori - l’importante è partecipare e sentirsi parte di un progetto comune. La parrocchia e l’U.S. Daino sono fiduciose che la comunità risponderà con generosità, contribuendo al bene comune e permettendo a questo importante spazio di continuare a essere un punto di riferimento per lo sport e l’educazione".

Un appuntamento importante per discutere del progetto si terrà stasera alle 20.45, presso la sala civica adiacente alla palestra di Gavassa, in via Fleming 10. Per donare, è sufficiente visitare il sito di IdeaGinger e cercare il progetto "Alza, Schiaccia e Facciamo festa".

Si può donare fino al 5 dicembre e la partenza è stata con il botto: in dieci giorni sono già stati raccolti più di 12.000 euro.