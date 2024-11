Gelmini tifa Vallisneri: "Mi batterò per la sanità, la diga di Vetto e il welfare"

"Il posto di noi del centro non può essere accanto ai Fratoianni o i M5s. ‘Noi Moderati’ non siamo la sinistra del centrodestra, ma vogliamo allargarne il perimetro: rafforzare un’area che esiste ma che non trova rappresentazione. L’astensionismo cresce da anni: vogliamo dare motivo di votare a chi si sente riformista, popolare e moderato". È stata la senatrice Mariastella Gelmini ieri a Fogliano a fare da madrina a Silvia Vallisneri – candidata alle Regionali nella lista di Forza Italia, nella quota riservata al neo-movimento promosso tra gli altri da Maurizio Lupi – e a sostenere il ritorno in pista dell’amico Fabio Filippi.

L’ex ministra è stata accolta dal coordinatore provinciale Fi Gianluca Nicolini, da quelli di Nm Claudio Zoboli (provinciale) e Giovanni Angelone (cittadino), e dal candidato consigliere Fabio Filippi, di cui Gelmini ha sottolineato l’amicizia che li lega da vent’anni.

Vallisneri, 43 anni, avvocatessa a Scandiano con esperienza nel Diritto di famiglia (e campionessa di kickboxing), da settimane percorre la provincia presentandosi ai banchetti e alle riunioni dei militanti in tandem con Filippi. "Dal 2023 abbiamo avuto tre alluvioni e rotture arginali. Se fosse avvenuto in una Regione governata dal centrodestra sarebbero scattate le manette - ha detto Filippi, parlando del proprio programma contro il dissesto idrogeologico - Bonaccini è scappato dalla Regione, mentre quella verde radicale della Schlein non sa nemmeno che gli argini hanno bisogno di manutenzioni costanti. Adesso anche la Corte dei Conti li ha bacchettati perché hanno speso solo 200 milioni dei 2 miliardi trasferiti per opere idrauliche dal Governo".

Se Nm ha come pilastro la lotta alla denatalità e il sostegno alle famiglia, Vallisneri ha esordito: "Abbiamo idee moderate, riformiste ed europeiste. Tra i miei impegni la Diga di Vetto. La lotta alle povertà socio-economiche e culturali che caratterizzano la nostra società. Quali le proposte? Per persone con Isee sotto i 20mila euro un rimborso dalla Regione del 30% dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge, ed esenzione del bollo auto per auto con cilindrata minore di 1500 cc e precedenti al 2021. Vogliamo la liberalizzazione del teleriscaldamento, e a Reggio il rimborso del 70% della bolletta Iren per le famiglie sotto i 9mila euro Isee". Vallisneri si impegnerà "per l’apertura h24 di Pronto soccorso come Scandiano, la riapertura dei punti nascite in montagna"; meccanismi premiali per le aziende che assumono, e l’istituzione del vigile di quartiere.