’Genitori, l’app che non c’è’: incontro con Pellai

Con settembre tornano gli appuntamenti culturali del circolo Primo Piano a Correggio. Si comincia col noto psicoterapeuta dell’età evolutiva, Alberto Pellai (foto), che interviene sul rapporto genitori-figli in un periodo in cui la cultura digitale e dei social media ha generato scompiglio educativo e fragilità interiore, in particolare negli adolescenti. Pellai interviene sul tema ’Genitori, l’app che non c’è’. L’incontro si svolge domani alle 21 nel cortile di palazzo dei Principi, in centro a Correggio. Pellai è autore di vari bestseller di genitorialità e psicologia. I suoi libri, tradotti in diverse lingue, hanno vinti prestigiosi premi. L’ultimo suo libro è ’Allevare alla vita. I dieci principi per ridiventare genitori autorevoli’ edito da Mondadori, pubblicato quest’anno. Questo primo incontro della nuova annata è organizzato insieme al circolo culturale Giorgio La Pira.