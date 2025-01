Giornata della memoria, Anna Foa dialoga con Michele Serra

Sono state avviate anche a Correggio le iniziative legate alla Giornata della Memoria. Domenica prossima si commemora la battaglia di Canolo, avvenuta il 25 gennaio 1945. Alle 9,45 ritrovo di autorità e cittadini in via Bonacina a Canolo per la celebrazione. Alle 15 alla Polisportiva La Canolese la presentazione del libro "I treni della felicità a Correggio" di Cecilia Anceschi, alle 17,30 al parco della Memoria a Correggio ci si ritrova per una fiaccolata. Aperto alle visite il cimitero ebraico dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. Lunedì alle 9,30 ritrovo in piazza San Quirino per recarsi a pulire le "pietre d’inciampo" della zona, alle 18 a palazzo dei Principi l’incontro "La Shoah raccontata dal cinema" con Carlo Saletti. Mentre alle 20,30 al teatro Asioli di Correggio è in programma "Quando resta della notte? La Memoria, sentinella della pace" con Anna Foa in dialogo con il noto scrittore e autore Michele Serra, per un evento promosso dal circolo Primo Piano. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0522-637813. Inoltre, mercoledì 29 gennaio alle 18 a palazzo dei Principi viene proposto "Per non dimenticare: Memoria e riflessione sugli orrori contro la diversità", con proiezione del cortometraggio Aktion T4 seguito da un dibattito a cura dell’associazione Anffas di Correggio. In questi giorni sono previsti anche eventi per le scuole.