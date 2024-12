Gli agenti in pensione in stazione . Si amplia il protocollo col Comune

È stato rinnovato fino alla fine del 2026 l’accordo del progetto ‘Spazi aperti e sicuri’, grazie al quale i volontari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato contribuiranno a vigilare in centro storico e nei parchi cittadini. La convenzione, spiegano il Comune e la Questura, è stata stipulata tra Comune e Gruppo di volontariato dell’Associazione, in collaborazione col Comando di polizia locale di via Brigata Reggio. Rispetto alla sperimentazione degli scorsi anni, il nuovo protocollo "amplia le zone di monitoraggio, aggiungendo la zona stazione", e prevede che "nelle giornate di maggior affollamento i volontari svolgano attività di osservazione e rilevazione di situazioni potenzialmente critiche o in grado di abbassare la percezione di sicurezza". L’attività di monitoraggio andrà "da semplici segnalazioni di arredo urbano danneggiato e illuminazione pubblica non funzionante a eventuali criticità". Gli agenti in pensione "si muoveranno in contatto radio con la centrale operativa della polizia locale e in collaborazione con gli agenti in servizio". Ieri davanti al municipio, il questore Giuseppe Maggese, il sindaco Marco Massari e il vicecomandante aggiunto della polizia locale Nello Monelli hanno incontrato i volontari per ringraziarli, e commentando il rinnovo dell’accordo Maggese lo definisce "importante per rafforzare ulteriormente la sicurezza percepita", mentre il sindaco sottolinea che " fornisce un contributo prezioso al sistema della sicurezza cittadina" e Monelli pone l’accento sui "buoni risultati ottenuti fino ad oggi".