Gran successo per lo Sbaracco: "Servono più iniziative così"

Le bizze del meteo non hanno fermato il successo della sedicesima edizione dello Sbaracco Day a Reggio. L’evento, promosso da Cna e Cna Commercio col patrocinio del Comune e il sostegno di Assicoop Emilia Nord, ha l’obiettivo di aiutare non solo i commercianti del centro storico ad aumentare i ricavi che derivano dai saldi ma anche i cittadini, che possono approfittare di sconti vantaggiosi sui capi della stagione appena conclusa. Presente in giro per i negozi anche l’assessore comunale Stefania Bondavalli: "Ho raccolto la preoccupazione di molti ma ho trovato soprattutto la disponibilità a collaborare per rendere migliore il nostro centro storico", ha dichiarato. Alcuni commercianti, infatti, chiedono che vengano organizzati più eventi come lo "Sbaracco" perché queste iniziative portano persone in centro e allontanano i malviventi. Gli affezionati allo "Sbaracco" si sono presentati davanti ad alcuni negozi ancora prima che aprissero e allestissero le bancarelle con la merce in saldo, mentre altri hanno sopportato lunghe file ai camerini pur di aggiudicarsi il capo d’abbigliamento o l’accessorio di tendenza. "Sono soddisfatta che lo Sbaracco sia stato organizzato questo sabato e non il precedente – commenta Lorenza Iotti, titolare Uniko e della Casa del Busto – perchè abbiamo creato un’altra occasione per fare acquisti nel nostro centro storico che ha sempre più bisogno di iniziative come questa". Anche Stefania Zaniboni, titolare della Cappelleria Zaniboni, si dice soddisfatta: "Lo Sbaracco è un modo per invogliare i cittadini a fare una vasca in centro, indipendentemente dall’acquisto di capi della vecchia o nuova collezione. Io, ad esempio, ho venduto più articoli della stagione autunnale rispetto alla merce in saldo".