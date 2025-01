Gruppi di controllo di vicinato: ecco il programma degli incontri

Implementare e rilanciare nel 2025 le attività dei gruppi dei controlli di vicinato è l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Casalgrande.

Dall’8 gennaio riprenderanno intanto gli incontri nelle frazioni del comune di Casalgrande in previsione dell’elezione dei consigli del 26 gennaio. Sarà anche l’occasione di incontrare e interagire con il nuovo referente della polizia locale di Casalgrande, Ermanno Mazzoni, e di confrontarsi sulla questione del controllo di vicinato e della costituzione dei gruppi di cittadini per implementarlo.

Al momento sono sette i gruppi già formati per il controllo di vicinato. Quello di Casalgrande Alto, ‘Amici di Sant’Antonino’, del quartiere Bettuzzi e di via Dossetti a Salvaterra, di via Salvo d’Acquisto e via Santa Rizza a Casalgrande e quello di via Ferrovia a Veggia. Per l’assessore alla sicurezza Marco Cassinadri (foto) il controllo di vicinato è "un valido strumento di prevenzione che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona del comune e la cooperazione delle forze di polizia".

"Con questi incontri – aggiunge – diamo seguito agli impegni presi dall’amministrazione con l’intento di stimolare la partecipazione attiva dei cittadini sui problemi della sicurezza nelle aree dove risiedono".

Di seguito il programma degli incontri, tutti alle 20.45: 8 gennaio San Donnino – Sala Parrocchiale; 9 gennaio Veggia – Bar Lucy; 15 gennaio Sant’Antonino – Circolo Parco Noce; 16 gennaio, Villalunga – Sala Parrocchiale; 20 gennaio Salvaterra – Sala civica Parco Liofante; 21 gennaio Casalgrande – Sala Espositiva Gino Strada; 22 gennaio Casalgrande Alto – Sala Tulipano; 23 gennaio Dinazzano – Sala civica.

