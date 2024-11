Gruppo Romani. Nuovo assetto societario

Nuovo assetto societario per il Gruppo Romani, azienda con quartier generale a Casalgrande e due unità produttive a Rubiera e Olbia (Sardegna) con oltre 400 addetti e un fatturato di circa 130 milioni di euro. L’attuale presidente Giorgio Romani salirà dal 50 all’80% delle quote societarie della controllante Gruppo Romani S.p.A. Industrie Ceramiche mentre l’ad Paolo Romani manterrà il 20% delle quote e la presenza nel cda. Il board rimarrà invariato così da garantire la continuità aziendale e strategica, a supporto dei nuovi piani di sviluppo.

Giorgio Romani proseguirà a essere la figura di riferimento, supportato dalla squadra di manager che ha contribuito alla crescita degli ultimi anni: il direttore tecnico Alessandro Berselli, Giampaolo Cocconcelli (direttore commerciale Italia), Davide Selmi (direttore commerciale estero) che, con gli amministratori delle consociate Mauro Cappelli (Isla Tiles) e Daniele Verde (Verde 1999). Giorgio Romani ringrazia il fratello Paolo "per tutto quello che ha fatto: Gruppo Romani non sarebbe cresciuto così se Paolo non avesse condiviso tutte le scelte in questi anni". Il Gruppo vuole mantenere le "sue radici nel distretto industriale dove è nato – aggiunge Polo – ma al tempo stesso punta a raggiungere una dimensione più grande e adeguata a mantenere alto il livello di competitività in uno scenario di mercato che certamente non è facile e nemmeno, per molti aspetti, prevedibile".

m. b.