Guastalla, furto con auto-ariete alla gioielleria Ferrarini

Guastalla (Reggio Emilia), 26 ottobre 2024 – Furto con spaccata, nella notte in pieno centro a Guastalla. Una banda di ladri ha preso di mira l’oreficeria gioielleria Ferrarini, in via Gonzaga. Verso le 3,30 i malviventi hanno sfondato la saracinesca con un’auto di colore bianco, creandosi poi un varco sollevando una parte della stessa saracinesca per arrivare a una delle vetrine, sfondata con un martello per arraffare gli oggetti esposti. Si tratta soprattutto di pezzi in argento, di valore limitato rispetto a quanto era invece contenuto all’interno del negozio. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che si trovavano in fondo alla strada. Hanno sentito dei botti e sono corsi verso la gioielleria. Alla vista dei testimoni, i malviventi sono saliti in macchina per poi fuggire in velocità verso viale Po. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile e della stazione locale per i primi accertamenti. Il bottino in oggetti preziosi risulta essere limitato a poche migliaia di euro. Ben maggiori, invece, i danni strutturali alla vetrata e alla porta blindata, oltre che alla saracinesca, che per essere smontata ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, tagliando parte del metallo per poi liberare l’accesso al negozio, nelle ore successive vigilato da una guardia giurata. Avviate le indagini per risalire ai malviventi. L’episodio arriva a pochissimi giorni dalla rapina armata avvenuta in un’altra gioielleria, la Sorelle Goldoni, in pieno centro a Rio Saliceto, con un bottino decisamente più ingente.