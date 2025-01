Guerre e tensioni internazionali, l’incontro con l’inviato Piro

L’inviato di guerra Nico Piro questa sera, alle 21, sarà ospite per un’iniziativa nella sala Bruno Casini al Made di Scandiano. L’incontro ‘Conoscere la guerra per costruire la pace’, parte della rassegna Generazioni(R)esistenti dedicata alla memoria in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, vedrà la partecipazione di Piro, giornalista e inviato speciale del Tg3 Rai. Piro, nato a Salerno nel 1971, è un affermato giornalista italiano con una carriera iniziata nel 1989. Attualmente ricopre il ruolo di inviato speciale per il Tg3 occupandosi principalmente di tematiche estere. Nel corso degli anni ha focalizzato la sua attenzione su crisi internazionali e zone di conflitto, offrendo reportage approfonditi da aree come l’Afghanistan.

Durante la serata affronterà domande fondamentali come cos’è la guerra? Perché la guerra? Perché gli esseri umani continuano a combattere fra loro? A chi conviene? "Le sue riflessioni – dicono dal Comune di Scandiano – mirano a fornire risposte che possano contribuire alla costruzione di una cultura della pace, offrendo al pubblico una prospettiva diretta e informata sui conflitti contemporanei". L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito. Attraverso il suo lavoro, Piro si impegna a dare voce a chi non ne ha promuovendo una maggiore comprensione delle realtà belliche. Sul sito internet del Comune di Scandiano è riportato il programma dell’agenda fino al 2 febbraio.

Matteo Barca