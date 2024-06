Hashish nascosta sugli alberi al ’Gasometro’

I carabinieri di Reggio assieme a una squadra di Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri di Bologna, durante un servizio di controllo del territorio, ieri mattina, grazie agli approfondimenti di alcune segnalazioni da parte di cittadini che riferivano di un sospetto via vai di persone, si sono recati in via Fanti, all’interno del parco del “gasometro”. Giunti sul posto, i militari operanti non trovavano nessuno, e procedevano ad un accurato sopralluogo dell’intera area circostante, rinvenendo occultati sui rami di alcuni alberi 4 involucri in cellophane termosaldati contenenti complessivamente oltre mezzo etto di sostanza stupefacente del tipo “hashish. Si indaga per cercare di risalire all’identificazione del pusher chiamato a rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.