Heros, un viaggio sull’Olimpo

Si prevede il tutto esaurito, al teatro di Casalgrande, per lo "Heros", spettacolo musicale con gli Hot Minds, in scena stasera alle 21 e domani alle 17 e alle 21, per la regia di Sarah Conventi e Giorgia Busani, la direzione musicale di Marco Prampolini e Matteo Camellini, le coreografie di Anna Busani, la direzione corale di Mattia Veroni e dell’orchestra di Roberto Marra. E’ un avvincente racconto di eroismo, coraggio e amore. Ercole, semidio dalla forza sovrumana, viene sottratto dall’Olimpo dal malevolo Ade e, di conseguenza, cresce sulla Terra come un normale essere umano. Ercole intraprende un viaggio epico per dimostrare il suo valore e guadagnarsi un posto tra gli dei.

Gli Hot Minds, con musiche eseguite dal vivo e canzoni inedite, presentano un viaggio emozionante tra il mito e la magia del mondo dell’antica Grecia.