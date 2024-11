I Diavoli provano a risorgere nel derby

di Marco Ballabeni

Anche la luna stavolta potrà ammirare il Valorugby. In un’inusuale partita al venerdì sera, sotto i riflettori, arriva allo stadio Mirabello l’Hbs Colorno per un derby reggiano-parmigiano inserito nella quinta giornata di Serie A Elite. Calcio d’avvio previsto alle ore 20.

È uno scontro importante nella lunga corsa verso i play-off; Colorno partiva a inizio stagione tra le candidate allo scudetto, ha vissuto alcuni rovesci ma è pur stata capace di battere Mogliano e due volte i Lyons e rimane un’avversaria diretta dei Diavoli per un posto in semifinale.

Anche il Valorugby giunge a questo derby con il morale un po’ incerottato, dopo due dolorose sconfitte in casa che hanno interrotto un avvio di stagione perfetto.

"Rialzarsi dopo due sconfitte davanti al nostro pubblico non è facile, ma è un dovere – ha dichiarato l’head coach Marcello Violi – Si riparte dall’impegno prima ancora che dal talento e dagli schemi. Ormai il rugby è uno sport non solo fisico e tecnico, ma soprattutto mentale; la capacità di reagire agli errori e non ripeterli è un elemento su cui dobbiamo migliorare".

Nella formazione dei Diavoli manca naturalmente Bertaccini impegnato con la nazionale (domenica gli azzurri giocano a Genova contro la Georgia, diretta alle 14.40 su Cielo e Sky Sport), così come Dell’Acqua ancora impegnato con il suo Brasile; out pure Renton, di nuovo alle prese con guai muscolari, ma la rosa del Valorugby consente in ogni caso allo staff uno schieramento di livello alto e omogeneo. Spiccano per giovane età i due mediani di mischia: Cuoghi in campo e Gherardi in panchina.

Il probabile XV del Valorugby: Bruno; Resino, Leituala, F.Schiabel, Colombo; Ledesma, Cuoghi; Amenta, Paolucci (capitano), Tuivaiti; Du Preez, Schinchirimini; Favre, Silva, Diaz. Panchina: Cruz, Daniele Rimpelli, Rossi; Pisicchio, Esposito; Majstorovic, Farolini, Gherardi. Head coach: Marcello Violi

Il programma della quinta giornata di Serie A Elite: stasera ore 20 Valorugby-Colorno; domani, ore 14.30 Lyons-Rovigo, Mogliano-Petrarca (diretta Rai Sport); domenica, 14.30 Viadana-Lazio, Fiamme Oro-Rangers.

La Classifica: Viadana 20 punti, Delta Rovigo 18, Petrarca Padova 16, Valorugby 14; Fiamme Oro Roma 11, Hbs Colorno 9, Rangers Vicenza 8, Mogliano Veneto 1, Lazio 0; Lyons Piacenza 0.