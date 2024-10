I primi 90 anni del Consorzio. Alla festa c’è anche Mattarella

II Consorzio del Parmigiano Reggiano ha celebrato l’altro ieri il 90° anniversario della fondazione con una serata speciale al Teatro Regio di Parma alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cui è stato dato in dono l’iconico coltellino a mandorla in una pregiata versione in oro.

"Un riconoscimento dell’importanza della Dop come prodotto fondante del patrimonio italiano e del valore dell’opera di chi ogni giorno partecipa alla sua creazione", si legge in una nota del Consorzio, che dal 2017 è presieduto da Nicola Bertinelli. L’evento, dal titolo 7 battiti, 90 anni di futuro, con la conduzione di Federico Quaranta, non è stato solo un momento per celebrare l’importante ricorrenza con tutti i caseifici soci e gli operatori della filiera, ma anche un’occasione per presentare due importanti progetti che saranno punti di riferimento per il futuro del Consorzio: l’Archivio storico digitale e la nuova ’Identità sonora’ del Parmigiano Reggiano.

L’Archivio storico digitale racchiude un patrimonio di materiali costituito da oltre 1.500 fotografie, 200 video, 3.000 documenti, disegni e illustrazioni, oggetti e merchandising ( https://archiviostorico.parmigianoreggiano.com/it).

L’Identità sonora del Parmigiano Reggiano, realizzata dall’agenzia italiana di audio branding BrandMozart e suonata in anteprima durante la serata, è un brano dal titolo 7 battiti che intende sottolineare come non solo il gusto, ma anche il suono abbiano caratterizzato da sempre la storia del Parmigiano Reggiano attraverso il rituale della “battitura”, il controllo di ogni singola forma per verificare la qualità del prodotto.

La serata è stata anche un’occasione per riflettere sull’importanza sociale della filiera: la Dop è infatti una risorsa economica che alimenta consumi per oltre 3 miliardi all’anno, con 292 caseifici, oltre 2.100 produttori di latte, e una filiera che coinvolge oltre 50.000 persone.

"Siamo fieri che il presidente della Repubblica ci abbia onorato della sua presenza in questa serata che non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per rivivere insieme quella che è stata la nostra storia e scrivere insieme le pagine del nostro futuro", ha detto il presidente Bertinelli.

"Un simbolo dell’eccellenza italiana sulle tavole di tutto il mondo. Auguri al Consorzio del Parmigiano Reggiano per i suoi primi 90 anni!", ha aggiunto il ministro dell’Agricoltura, Francesco

Lollobrigida, presente all’evento.