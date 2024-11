I primi cento giorni della giunta. Confronto aperto con i cittadini

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Fabbrico ha convocato i cittadini a un incontro pubblico, alla sala Aldo Moro, per presentare le attività svolte e programmate nei primi cento giorni della giunta guidata dal sindaco Roberto Ferrari. Presenti anche gli assessori, oltre a un pubblico numeroso che ha ascoltato proposte e progetti degli amministratori dell’ente pubblico locale. È stata anche una occasione per un confronto aperto con i cittadini, potendo segnalare potenziali criticità, problemi e proporre delle possibili soluzioni. Già durante la campagna elettorale erano emerse alcune problematiche, tra cui hanno spiccato presunte carenze per mantenere vivo il centro storico del paese, oltre che la ricerca di idee per iniziative pubbliche da proporre con maggiore frequenza, oltre agli eventi tradizionali in programma durante il corso dell’anno.