"I regali di Natale lì farò in città"

I regali di natale, il reggiano Pietro Grotti, dice che li acquisterà in centro: "In quel periodo è ancora più bello frequentare la città e i negozi".

Online rivela di acquistare poco: "Magari qualche farmaco perché ci sono prezzi più competitivi".

Lui è un calciatore: "Le scarpe da calcio, per esempio, non le comprerei mai in internet, perché non potrei provarle".

Per Grotti vedere il centro storico sempre più vuoto è un peccato: "Mi dispiace perché amo la mia città e mi piacerebbe vederla più viva. Anche i negozi sono importanti e dovremmo provare a spingere di più sul commercio locale".