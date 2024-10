Il comandante Kalenda in visita

Ieri mattina il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale di divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita ai militari in servizio nel Reggiano, accompagnato dal comandante provinciale, il colonnello Filippo Ivan Bixio. L’alto ufficiale, accolto pure dai comandanti della tenenza di Correggio e di Guastalla, ha incontrato tutto il personale in forza ai vari reparti, rivolgendo loro un saluto ed esprimendo il plauso "per l’impegno profuso sul territorio a tutela della sicurezza economico-finanziaria e per i risultati conseguiti nei diversificati ambiti operativi della missione istituzionale del Corpo". E’ stata l’occasione per esprimere l’augurio di buon lavoro al neo comandante della tenenza di Correggio, il luogotenente Salvatore Toscano, da poco insediato al reparto distaccato nel distretto che ha competenze in particolare nei territori della Pianura Reggiana.