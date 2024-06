Il dono della Pubblica assistenza: un’ambulanza per Campi Bisenzio

"Quello che fai trovi", dice il proverbio. E questo vale anche per le associazioni che si occupano di sanità ed emergenza-urgenza. La Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra, tante volte destinataria di aiuti, stavolta ha agito come donatore, per un mezzo destinato alla Pubblica assistenza di Campi Bisenzio, in Toscana. L’ambulanza arrivata dalla Bassa Reggiana è stata donata alla Pubblica assistenza fiorentina, che lo scorso novembre ha dovuto affrontare un’alluvione, con pesanti danni ad attrezzature e veicoli in dotazione. Il gruppo reggiano, guidato dal presidente Matteo Balugani, con grande entusiasmo ha deciso di dare un importante contributo. L’ambulanza donata non è più in grado di soddisfare i parametri tecnici previsti per l’emergenza-urgenza, ma può essere molto utile per servizi ordinari e trasporti fra strutture ospedaliere.