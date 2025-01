Il duo Fluct in concerto

Tornano gli appuntamenti con al musica dal vivo al Teatro Verdi, in via Mattei in centro a Poviglio, dove stasera dalle 21 è in programma il concerto del duo Fluct.

La voce di Elena Tavernini e il basso di Giacomo Papetti propongono un repertorio dedicato alla New wave, la corrente musicale che ha caratterizzato il pop-rock britannico tra la fine degli anni Settanta a anni Ottanta.

Un tuffo nel passato per riascoltare brani iconici rivisitati di artisti come Depeche Mode, The Cure, Talk Talk, The Smiths, Kate Bush e altri ancora. Il duo Fluct ha all’attivo molti concerti. E’ del 2018 un importante lavoro di riscrittura e rivisitazione dell’opera del cantautore americano Tom Waits e la pubblicazione del disco "All the world is green".