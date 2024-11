Alle 19, alle Officine Creative Reggiane (in Via Gioia 4 , ingresso da via Tonale) va in scena "Il fenomeno Laplante. Lo strano caso del capo indiano fascista" Un testo di Maurizio Patella, con la regia Emanuele Conte, interpretato da Luca Mammoli, Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi Lo spettacolo narra un episodio poco conosciuto: nel 1924 l’Italia sta sprofondando nell’anarchia dopo che il deputato socialista Giacomo Matteotti è stato rapito a Roma e le più alte gerarchie fasciste sono coinvolte in una serie di scandali e accuse. Giunge inaspettata la visita di un importante capo tribù dei nativi americani: Cervo Bianco...