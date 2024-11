Il giornalista di El País. Javier Cercas parla di democrazia e pace

Proseguono le Giornate della laicità. Denso il programma degli incontri previsti per oggi, ai Chiostri di San Pietro. La mattinata inizia alle 10 con Edicola MicroMega, caffè e rassegna stampa in compagnia di Cinzia Sciuto. Le Giornate della laicità dedicano alle 11 un incontro al filosofo tedesco con la professoressa Silvia De Bianchi. Alle 15.30, con l’attivista di origini iraniane Maryam Namazie si torna a parlare delle proteste in Iran e del movimento Donna, vita, libertà. A seguire, alle 17, la discussione si sposta sull’intelligenza artificiale, con il filosofo Paolo Ercolani. Alle 18.30, per la prima volta a Reggio Emilia, lo scrittore spagnolo e editorialista di El País, Javier Cercas, è protagonista di un dialogo con Cinzia Sciuto sul valore e il significato dell’ideale di pace e democrazia. L’ attualità di quanto sta accadendo tra Israele e Palestina è al centro dell’incontro che conclude la giornata con la giornalista ed esperta di Medioriente Paola Caridi (alle 21). Le Giornate proseguono domani, e si spostano al Ridotto del Teatro Valli, per un incontro nell’ambito della rassegna "Finalmente domenica", che vedrà protagonista il filosofo della scienza Telmo Pievani. Tema dell’appuntamento è il cambiamento climatico e la stretta e necessaria connessione tra attivismo politico e scienza. Info: www.giornatedellalaicita.com

s.bon.