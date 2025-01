Il giorno della Memoria. Dalla Sinagoga si cammina tra le pietre d’inciampo

Sarà la Sinagoga il centro domani della commemorazione delle vittime della Shoah. La giornata della Memoria – quest’anno ricorre l’80° anniversario della scoperta e liberazione, da parte dell’Armata Rossa, del campo di concentramento di Auschwitz – prevede un ricco calendario di eventi.

Alle 12,30 alla Sinagoga di via dell’Aquila la cerimonia ufficiale col sindaco Marco Massari e il presidente della Provincia Giorgio Zanni assieme alle alte istituzioni della città che deporranno una corona a ricordo dei cittadini ebrei perseguitati, deportati e sterminati. Dopo la lettura di un salmo da parte del rabbino Beniamino Goldstein, la cerimonia si sposterà all’interno con un incontro condotto da Matthias Durchfeld di Istoreco. Seguirà una camminata verso via Monzermone per la consueta presa in cura delle Pietre d’Inciampo che ricordano la deportazione di Beatrice Ravà, Ilma e Iole Rietti (n.8) e Oreste Sinigaglia (n.10). Mentre la Filef (Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie) darà vita ad un momento alle 10 intorno alla pietra d’inciampo collocata nei pressi della sede di via Piccinini, davanti al civico 3, dove visse Ettore Guidetti, operaio delle ex Reggiane deportato e morto in Germania. Inoltre Istoreco ha lanciato la proposta alla cittadinanza: spolverare la memoria, pulire una pietra d’Inciampo, adornando con un fiore o una candela.

Tante le iniziative rivolte alle scuole. Alle 11 al liceo Matilde di Canossa, la presentazione del libro di Michele Pompei “Razze umane. Breve storia di un lungo inganno”, con l’assessore alla cultura, Marco Mietto. Mentre al Moro dalle 8,50 alle 12,50 di domani e martedì, "parole d’inciampo". All’istituto comprensivo Aosta gli studenti si riuniranno nel cortile per proporre letture e brani musicali.

Nell’aula magna del Levi-Tricolore-Scaruffi, il prefetto Maria Rita Cocciufa consegnerà le medaglie d’onore alle famiglie dei deportati Artoni Geremia Aldo, Bertolini Guido Carlo, Bulgaro Vito, Casamatti Giuseppe, Corradi Imerio, Ferri Alfeo, Fontanesi Angiolina, Fontanesi Lelio, Incerti Luigi, Lusuardi Dorindo, Menozzi Franco, Menozzi Gino, Morini Dante, Munari Afro, Pignatti Domenico, Pignatti Ennio, Pioli Ermete, Predieri Enzo, Riccò Ugo, Sabattini Francesco, Sartori Egidio, Vezzani Leonello, Vezzosi Filippo, Zagni Mario e Zelioli Alfredo.

All’ex Seminario, dalle 17 alle 19,30, riflessioni sull Shoah a cura del Coro dell’Università. Alla biblioteca teologica di piazza Vallisneri, alle 21 di domani, la presentazione del libro “Oskar Schindler. Vita del nazista che salvò gli ebrei” di Francesco Cosi e Alessandra Repossi. Infine, al centro sociale Orologio alle 20,30 ’Inciampi di memoria’ con narrazioni e letture.